Асад обвинил международную коалицию во главе с США в поддержке террористов

Сирийский президент Башар Асад заявил, что международная коалиция во главе с США поддерживает террористов ИГ*, «Джебхат ан-Нусры»* и других боевиков, сообщает его пресс-служба.

«Тема атак химоружием используется западом в качестве повода для нанесения авиаударов по сирийской армии», - сказал он.

Президент подчеркнул, что операция против террористов в Восточной Гуте в Сирии продолжится.

Ранее начальник Центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко заявил, что режим прекращения огня нарушался в течение дня со стороны вооруженных группировок в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск в Сирии. По Дамаску и окрестностям боевики из Восточной Гуты выпустили 24 мины, есть разрушения и пострадавшие.

*Запрещенная в России террористическая организация.