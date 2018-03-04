Центр по примирению продолжает проведение гуманитарной операции в Восточной Гуте - Минобороны

В течение дня фиксировались случаи нарушения режима прекращения боевых действий со стороны вооруженных группировок в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск. Ситуация в Восточной Гуте остается напряженной. Не прекращаются ежедневные ракетные и минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки по столице и ее окрестностям боевиками из Восточной Гуты выпущено 24 мины. Есть разрушения и пострадавшие.

Российский Центр по примирению продолжает проведение гуманитарной операции в Восточной Гуте, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

С 9 до 14 часов под контролем Центра по примирению введена в действие очередная – уже шестая по счету – «гуманитарная пауза». Пункт пропуска, медицинский пункт, а также лагерь для временного размещения вышедших из опасной зоны мирных граждан развернуты и находятся в полной готовности. Информирование жителей Восточной Гуты о маршрутах и правилах безопасного движения через гуманитарный коридор осуществляется по всем доступным каналам. Тем не менее, несмотря на принятые меры, сегодня в очередной раз никто из мирных жителей не смог покинуть анклав. Вооруженными формированиями заблокированы пути выхода из района. Коридор безопасности на дороге, ведущей к пункту пропуска в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин, и сам пункт пропуска постоянно обстреливаются боевиками из стрелкового оружия.

При этом обстрелы не прекращаются и во время действия «гуманитарных пауз». Так, в 12.50 с позиций боевиков на западной окраине Эр-Рихан был обстрелян медицинский пункт, расположенного неподалеку от пункта пропуска. Шесть мин разорвались на расстоянии от 200 до 400 метров к западу от медпункта. Пострадавших нет.

За сутки на телефоны «горячей линии» Центра по примирению враждующих сторон поступило 39 обращений, более половины из которых направили жители Восточной Гуты.

По информации из обращений, население анклава продолжает испытывать острый дефицит продуктов питания, медикаментов и питьевой воды. Поступают жалобы на произвол со стороны боевиков. Действия незаконных вооруженных формирований, направленные на срыв режима прекращения боевых действий как в Восточной Гуте, Дамаске и его пригородах, так и на всей территории Сирии – недопустимы.

Мы требуем немедленного прекращения военных преступлений, вооруженных провокаций и обеспечения безопасного выхода мирных жителей из опасных районов.

Несмотря на сохранение напряженности в ряде районов Сирии, российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по нормализации гуманитарной ситуации на всей территории страны.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 85 сирийцам, включая 35 детей. Жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода.

Продолжается работа по возращению беженцев и внутренне перемещенных лиц к местам прежнего проживания.

За прошедшие сутки в свои дома вернулось 412 человек, в том числе в провинции Хама – 29, Хомс – 12, Дамаск – 9, Дейр-Эр-Зор – 362 человека.