Немецкий лыжник выступил в форме сборной России на марафоне в Швеции

Лыжник из Германии Тим Чарнке, который на Олимпийских играх в 2010 году завоевал серебряную медаль, решил поддержать российских спортсменов и выступил в шведском супермарафоне «Васалоппет» в форме сборной России, сообщило издание Expressen.

Шведские журналисты отметили, что лыжник часто бывал в России и неплохо говорит по-русски.

«Чарнке много бывал в России, говорит по-русски. Я абсолютно уверен, что он хотел таким образом показать, что поддерживает русских», - рассказал комментатор местного телевидения Андерс Блемквист.

5 декабря прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР). Российские атлеты в связи с этим были вынуждены выступать на Играх в Пхенчхане под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Им запретили носить форму сборной России, а также демонстрировать национальную символику.