В Германии экологи подали иск против «Северного потока-2» - СМИ

Организация немецких экологов подала иск против строительства газопровода «Северный поток — 2».

По их мнению, газопровод «не нужен, так как запасы газа уже в три раза больше, чем его потребление», кроме того, строительство «Северного потока — 2» станет «вторжением в строго защищенный ареал обитания морской фауны», - информирует Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Отмечается, что Союз охраны окружающей среды и природы Германии подал иск против решения властей города Штральзунд в ФРГ о разрешении строительства «Северного потока — 2». Таким образом, экологи планируют помешать началу строительных работ, которые намечены на май этого года.