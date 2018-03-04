Посадка крупнейшего пассажирского самолета в Бирмингеме в шторм попала на видео
Airbus A380 - это крупнейший в мире пассажирский самолет, способный совершать беспосадочные перелеты на расстояние свыше 15 тысяч километров.
Видео: flugsnug / youtube
В Сети опубликовали кадры посадки двух самолетов А380-800 авиакомпании Emirates в аэропорту британского Бирмингема 1 и 2 марта в условиях штормового ветра.
Отмечается, что помимо урагана пилотам мешал снег с дождем. Кроме того, взлетно-посадочная полоса обледенела.
На западе Европы сейчас бушует шторм «Эмма», который встречается на территории Великобритании и части Франции с холодным восточным фронтом. Его назвали «Зверем с Востока», так как он принес морозы и снегопады.