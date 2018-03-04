20 машин попали в массовое ДТП на трассе в Домодедове
Из-за аварии в этом районе образовалась серьезная пробка.
Видео: Editors Editors / youtube
Более 20 автомобилей попали в массовое ДТП недалеко от подмосковного города Домодедово. Видео происшествия опубликовали очевидцы.
По данным телеканала «360», в ходе инцидента пострадали несколько человек, но точное количество пока неизвестно.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Они составляют схему аварии и устанавливают причины и обстоятельства каждого отдельного случая и степень вины каждого автомобилиста.