20 машин попали в массовое ДТП на трассе в Домодедове

Более 20 автомобилей попали в массовое ДТП недалеко от подмосковного города Домодедово. Видео происшествия опубликовали очевидцы.

По данным телеканала «360», в ходе инцидента пострадали несколько человек, но точное количество пока неизвестно.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Они составляют схему аварии и устанавливают причины и обстоятельства каждого отдельного случая и степень вины каждого автомобилиста.