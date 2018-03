Ученые выяснили, почему важно держаться за руки

Когда люди, состоящие в романтических отношениях, держатся за руки, это смягчает боль и синхронизирует мозговую активность, выяснили ученые из Колорадского университета в Боулдере и Хайфского университета.

Ученые задались целью выяснить, может ли человек облегчить боль при помощи прикосновения, и если да, то как, информирует журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Чтобы найти ответ на этот вопрос, эксперты пригласили 22 пары в возрасте от 23 до 32 лет и провели на них серию тестов, измеряя мозговую активность в разных ситуациях: когда партнеры просто сидели рядом, когда держались за руки, когда находились в разных комнатах.

Оказалось, что именно в тем моменты, когда партнеры касались друг друга, синхронизация их мозговых волн достигала максимума, причем боль уменьшалась.

В среднем интенсивность болевых ощущений, согласно исследованию, после прикосновения снижается на 34%.