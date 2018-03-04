Девушка не смогла закрыть дверь машины из-за шторма: видео

В Сети появилось видео, на котором девушка из-за штормового ветра, выйдя из своего автомобиля, не смогла закрыть его дверь, сообщает британский таблоид Daily Mirror.

По данным журналистов, виной всему шторм «Эмма» обрушившийся на западное побережье Европы. Ураганный ветер был зафиксирован Великобритании, Франции и других странах.

«Многим по всей стране на этой неделе пришлось иметь дело с ужасной погодой», — отмечает издание.

Из-за разгула стихии дороги в десятках населенных пунктах были заблокированы, сотни рейсов отменили.