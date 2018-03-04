Раскрыта польза шоколада и красного вина

Ученые из американских Центров по контролю и профилактике заболеваний установили, что ресвератрол — содержащееся в винограде и какао фенольное соединение — имеет антивирусный эффект.

Исследователи добавляли данное химическое соединение в культуры человеческих клеток, которые были заражены вирусом коровьей оспы, информирует MedialXpress.

Инфекционный агент имеет сходство с опасным вирусом натуральной оспы, но не считается смертоносным, поэтому его часто используют в качестве модели.

Оказалось, что высокое содержание ресвератрола в клетках не позволяло вирусам размножаться на ранних стадиях заражения.