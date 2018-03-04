За комплексы Javelin, проданные Украине, заплатят сами США

Депутат Верховной Рады от Народного фронта Дмитрий Тымчук признался, что Соединенные Штаты подарят Украине противотанковые ракеты и ракетные установки Javelin. По его словам, оружие побудет поставлено на Украину в счет военной помощи от Вашингтона.

«Итак, последний шаг фактически сделан — Госдепартамент США одобрил продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin... Заметим — не за счет нашего бюджета, а в счет военной помощи самих США Украине», — написал в своем Facebook Тымчук.

Он заявил, что «оружия много не бывает», тем более для воюющей страны. Он назвал комплексы «современными высокотехнологичными образцами вооружения», и порадовался, что они достались Киеву бесплатно.