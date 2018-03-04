За комплексы Javelin, проданные Украине, заплатят сами США
Ранее Госдепартаменит США дал добро на продажу Украине противоракетных комплексов Javelin. Сумма контракта составила 47 миллионов долларов.
Фото: U.S. Army photo by Spc. Patrick Kirby
Депутат Верховной Рады от Народного фронта Дмитрий Тымчук признался, что Соединенные Штаты подарят Украине противотанковые ракеты и ракетные установки Javelin. По его словам, оружие побудет поставлено на Украину в счет военной помощи от Вашингтона.
«Итак, последний шаг фактически сделан — Госдепартамент США одобрил продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin... Заметим — не за счет нашего бюджета, а в счет военной помощи самих США Украине», — написал в своем Facebook Тымчук.
Он заявил, что «оружия много не бывает», тем более для воюющей страны. Он назвал комплексы «современными высокотехнологичными образцами вооружения», и порадовался, что они достались Киеву бесплатно.