Россия не выдаст США своих граждан, обвиненных во вмешательстве в выборы в США - Путин

Президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому телеканалу NBC заявил, что Москва не станет выдавать Вашингтону своих граждан, обвиненных во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

Он призвал американские власти предоставить материалы на граждан РФ, обвиненных якобы во вмешательстве в выборы. Журналистка телеканала в свою очередь предложила экстрадировать всех подозреваемых в США.

«Никогда. Россия вообще никогда никому не выдает (своих граждан – прим. ред.), так же как и Соединенные Штаты. Вы-то кому-нибудь выдаете своих граждан?», - также заявил глава государства.

Он подчеркнул, что российские граждане, обвиненные США во вмешательстве в выборы, не представляли власти России.

Владимир Путин 1 марта 2018 года после выступления перед Федеральным собранием дал интервью NBC. Основными темами беседы стали новое вооружение, представленное президентом и «вмешательство» России в выборы США. Глава государства отметил, что причиной создания нового высокотехнологичного оружия стало ответом на односторонний выход США в 2002 году из Договора по ограничению противоракетной обороны.