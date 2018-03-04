В Лондоне прогремел взрыв

На северо-востоке Лондона прогремел взрыв, сообщает полиция британской столицы. По их данным, ЧП никак не связано с терроризмом.

«Офицеры полиции вместе с оперативными службами в настоящий момент находятся на месте происшествия на улице Фарнхэм-роуд в районе Гарольд-Хилл после поступивших сообщений о взрыве», - сказано в сообщении правоохранителей.

Причины и обстоятельства инцидента уточняются. Местные СМИ пишут, что район оцеплен.

В воскресенье днем произошло обрушение жилого дома в Польше, причиной мог стать взрыв газа. В результате ЧП погибли четыре человека еще около 20 пострадали.