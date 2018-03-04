Саакашвили сравнил разгон своих сторонников в Киеве с тасканием его за волосы

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что разгоном его сторонников украинские власти захотели показать свою силу.

«Эта брутальность против мирного протеста не только не оправданна, но и четко показывает намерения у Порошенко и Авакова. Они хотят показать, что они сильны. Это из той же оперы, что меня таскали за волосы, выкидывали из страны, как обращались с ветеранами и неугодными людьми в регионах», — заявил Саакашвили в видео, опубликованном на его странице в Facebook.

Он также написал, что необходима мобилизация, чтобы «добить эту барыжную власть, убрать эту клику».

Накануне, третьего марта, киевская полиция разгромила палаточный городок сторонников Саакашвили возле Верховной рады. Акция сопровождалась массовыми беспорядками.

Во время обысков у многих демонстрантов были найдены боевые гранаты и коктейли Молотова. Задержаны больше ста человек, еще десятерых отвезли в больницу с различными травмами. Среди них есть и сотрудники правоохранительных органов. Протестующие забрасывали полицейских камнями и бутылками. Несмотря на активное сопротивление, лагерь был зачищен.