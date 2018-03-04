Жилой дом рухнул в Польше

В Польше произошло обрушение нескольких этажей многоквартирного жилого дома, в результате чего погибли четыре человека, сообщило местное издание WTKplay.

Число пострадавших уточняется, на данный момент известно как минимум о 20 пострадавших, среди них ребенок. Более сотни спасателей сейчас разбирают завалы и ведут поиски возможных жертв.

На месте также работают медики и правоохранители, которые выясняют причины произошедшего.