Жилой дом рухнул в Польше
По предварительным данным на одном из нижних этажей произошел взрыв газа.
Фото: David_shapira / twitter
Видео: WTKplay
В Польше произошло обрушение нескольких этажей многоквартирного жилого дома, в результате чего погибли четыре человека, сообщило местное издание WTKplay.
Число пострадавших уточняется, на данный момент известно как минимум о 20 пострадавших, среди них ребенок. Более сотни спасателей сейчас разбирают завалы и ведут поиски возможных жертв.
На месте также работают медики и правоохранители, которые выясняют причины произошедшего.