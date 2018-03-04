Китай заявил о нежелании вести торговую войну с США

Китай не стремится к развязыванию торговой войны с США, однако Пекин не будет сидеть сложа руки, если Вашингтон предпримет действия, представляющие угрозу интересам КНР. Об этом заявил новый официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), бывший замминистра иностранных дел Чжан Есуй, пишет РИА Новости.

«Китай не стремится к торговой войне в США, но в случае, если США предпримут действия, способные навредить интересам КНР, мы не будем сидеть сложа руки, а предпримем необходимые меры», — приводит слова представителя AFP.

По его словам, торгово-экономические отношения США и КНР взаимовыгодны, при этом они достигли такого уровня, что за 2017 год товарооборот стран достиг цифры в 580 млрд долларов, поэтому «в такого рода отношениях присутствуют разногласия». Но с помощью диалога, уверен Есуй, все можно урегулировать.

«У Китая и США есть намного больше общих интересов, нежели различий, сотрудничество остается единственным верным выбором для двух стран», - добавил он.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вводят пошлины на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно.