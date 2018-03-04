Эксперт из США сравнил Су-57 с китайским и американским конкурентами

Американский военный эксперт, сотрудник при Международном научном центре имени Вудро Вильсона Майкл Кофман в интервью Business Insider сравнил российский истребитель Су-57 с аналогичными американскими и китайскими самолетами.

По его словам, Су-57 превосходит истребители четвертого поколения по малозаметности, при этом цена на российский истребитель значительно ниже, чем у самолетов США.

Другим достоинством Майкл Кофман назвал летные качества российской боевой машины.

«В плане маневренности российские самолеты всегда показывают очень хорошие результаты», - отметил он.

Американский эксперт назвал новый китайский истребитель пятого поколения J-20 прямым конкурентом Су-57. По словам Кофмана, несмотря на ряд достоинств, китайский самолет все же уступает российскому, так как двигатели у китайца – это варианты более старых российских. Кроме того, J-20 вряд ли малозаметен из-за своего большого размера, считает эксперт.

Су-57 – российский истребитель пятого поколения, оснащенный новейшим комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией. В 2019 году в ВКС РФ должна быть поставлена первая партия из 12 истребителей.