Жители Амстердама впервые за 6 лет катаются по замерзшим каналам на коньках

Морозы превратили знаменитые амстердамские каналы в один большой каток. Впервые за шесть лет в Голландии толщина льда стала достаточной для того, чтобы жители Амстердама надели коньки.

По данным британской газеты The Guardian, люди предпочли коньки общественному транспорту. Фигуристы вышли на замерзшие каналы Амстердама и катаются на льду. Видео и фотографии из столицы Нидерландов местные жители и туристы публикуют в Twitter.

«Местные жители играют в хоккей на замороженном канале Принсенграхта в Амстердаме», - написал автор видео.

По словам амтердамцев, морозы, конечно, доставили массу неудобств и транспортный коллапс с простудами, однако они не упустили возможности прокатиться на коньках по каналам.