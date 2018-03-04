На Москву обрушился мощнейший снегопад за последние 68 лет

Обрушившийся на Москву 4 марта снегопад может стать самым мощным за последние 68 лет для этого дня, отметили в погодном центре «Фобос».

«Возможно, что снегопад станет одним из самых мощных для 4 марта за последние 68 лет», — сказал специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Сильная метель, как обещают специалисты, не прекратится до вторника. При этом, синоптики ждут нового снежного рекорда. Предполагается, что сугробы будут такие, каких в этот весенний день не было ни разу за всю историю метеонаблюдений.

В аэропортах уже отменено 13 рейсов, еще 19 – задерживаются. На дорогах наблюдается гололедица и заносы, а также плохая видимость. Власти столицы просят автолюбителей по возможности отказаться от машин, а если пришлось выехать – быть максимально осторожными.

Спасатели предостерегают, что в течение дня будет резкий ветер с порывами до 15 метров в секунду, так что лучше обходить стороной шаткие строения, не стоять под деревьями и рекламными щитами. Ранее МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий четвертого марта.