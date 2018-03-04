В театре Моссовета опровергли уход Домогарова из труппы

Российский актер Александр Домогаров не подавал официального заявления об уходе из театра Моссовета, в котором он трудится 20 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра, пишет газета «Известия».

Пресс-атташе театра Татьяна Горина опровергла информацию об уходе артиста, назвав его заявление «мыслями вслух».

«Никаких официальных заявлений Домогаров не подавал. Что касается спектаклей с его участием, то никто их не снимал», — отметила Горина.

Напомним, накануне Александр Домогаров сообщил в Facebook о намерении уйти из театра в связи со «снятием со всех спектаклей». Однако позже эту запись артист удалил.

Актер театра и кино Александр Домогаров работает в театре имени Моссовета с 1995 года. В нынешнем году он занят в трех спектаклях, в двух из которых является единственным исполнителем роли.