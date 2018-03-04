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Джинсы как культ: главные экспонаты «звездных пар» выставили в Петербурге

Павел Кутаренко
08:57 04.03.2018
В Петербурге открылась выставка «звездных» джинсов, начало этой коллекции положила джинсовая куртка, принадлежавшей Иосифу Бродскому.

В музее социалистического быта в Петербурге теперь можно увидеть, что не на красных дорожках, а в обычной жизни носят Чулпан Хаматова, Михаил Боярский, Никита Михалков, Михаил Шемякин и множество других знаменитостей.

Поскольку джинсы всегда были не просто вещью, а вещью культовой, у каждой пары - своя увлекательная история.

Настоящий раритет, который хранят под стеклом отдельно, - джинсовая куртка, принадлежавшая Иосифу Бродскому, именно с нее начала формироваться вся коллекция. В начале 1980-х годов уже знаменитый поэт-диссидент отправил ее из Америки своему другу. 

«Эта куртка была с оказией передана в СССР и Бродский даже оторвал лейбл. Там было: Made in USA. И человек, который вез ее, он думал, что рискует – и была оторвана надпись, часть лейбла», - рассказал создатель выставки «Джинсы как культ» Рустем Валиахметов.

Сейчас даже сложно себе представить, каким предметом культа были джинсы в нашей стране еще 30-40 лет назад. Их носили звезды советского кино и эстрады, на счастливого обладателя заветных штанов могли напасть и раздеть в темном переулке, на них копили, отказывая себе во всем.

Музыкант Сергей Чиграков смог купить джинсы только на первую зарплату. Ровно 40 лет назад за сильно поношенные штаны он отдал 60 рублей «полполучки» и только тогда почувствовал себя по-настоящему счастливым человеком. 

«Это где-то сидит внутри, чувство обладания первыми штанами, когда мало у кого есть, а у тебя есть, да еще не Польша, а американские», - отметил лидер группы «ЧиЖ и Ко». 

Вместе с джинсами «Чижа» в коллекции петербургского музея социалистического быта теперь более пяти сотен экспонатов. Знаменитые музыканты, актеры и даже политики и чиновники абсолютно безвозмездно «лишись» штанов ради уникальной выставки. 

Помимо самих джинсов, в музее соцбыта представлены еще тысячи других экспонатов, от которых, пожалуй, у каждого человека старше 30 щемит сердце: советские игрушки, школьные принадлежности, школьная форма. 

Были собраны даже не предметы, а эмоции, очень разных людей, которых до сих пор объединяют одинаковые атрибуты детства и молодости – вероятно, самого счастливого времени в жизни каждого человека. Именно поэтому для большинства тех, кто родился в Советском Союзе, на первый взгляд, обычные повседневные американские штаны из хлопка, навсегда останутся в памяти как символ статуса и даже счастья. 

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