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СМИ рассказали о секретном полигоне, где солдаты США обучают украинских военных

Василиса Морозова
08:18 04.03.2018
На Украине старый советский полигон переоборудовали для обучения солдат и офицеров ВСУ специалистами из США и Канады.
СМИ рассказали о секретном полигоне, где солдаты США обучают украинских военных
Фото: Минобороны Украины

Бывший советский полигон Яворов во Львовской области в 2015 году был переоборудован и приспособлен для обучения украинских солдат американскими и канадскими специалистами. Сейчас он является одним из самых секретных мест на Украине, пишет швейцарское издание Le Temps.

По данным издания, на большом полигоне, около 19 км в длину, постоянно проходят занятия с украинскими военными. Отмечается, что канадцы, британцы, американцы и литовцы повышают квалификацию личного состава ВСУ, чтобы украинцы быстрее адаптировались под стандарты НАТО.

Как пишет издание Le Temps, всего за три года на полигоне прошли обучение уже около шести тысяч украинских солдат. По словам военных, имеющих опыт, полученный в Донбассе, до уровня американцев им еще очень далеко. При этом, утверждают журналисты, среди инструкторов есть женщины. 

Бывшая советская база превратилась в пункт постоянного размещения 200 американских и 250 канадских солдат, которые живут в построенных казармах и используют специальные столовые и спортзалы. 

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