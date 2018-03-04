Спасатели снимают рыбаков с дрейфующих льдин в магаданской бухте

Спасатели 4 марта направились в бухту Гертнера в Магадане, чтобы снять рыбаков с дрейфующих льдин, так как ледовое поле было частично поломано. Об этом РИА Новости сообщил начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии Магадана Олег Аверьянов.

В субботу, 3 марта, в Магаданскую область пришел мощный снежный циклон, принесший в регион ветер и резкое потепление, в результате чего ледовое покрытие подтаяло и поломалось.

«Спасатели уже эвакуировали троих рыбаков, еще семнадцать выбрались самостоятельно. Один автомобиль утонул», - отметил Аверьянов.

Работы по спасению рыбаков в регионе продолжаются. Сотрудники экстренных ведомств пытаются спасти семейную пару, по словам чиновника, у мужчины произошел сердечный приступ.

«Сейчас спасатели выдвинулись вытаскивать со льда семейную пару, поступило сообщение, что у мужчины случился сердечный приступ на льду», - добавил Аверьянов.

По его словам, спасатели эвакуируют только людей, а не машины

Накануне служба спасателей распространила предупреждение о резком ухудшении погоды в регионе.