Трамп предложил сделать должность президента США пожизненной

Президент США Дональд Трамп одобрил китайский опыт с отменой ограничений на занятие поста председателя КНР в течение двух пятилетних сроков, существующее в настоящее время. Трамп предложил провести подобные реформы и в США. Об этом сообщил телеканал CNN.

Американские журналисты утверждают, что получили запись высказываний Трампа, которые не были предназначены для публики. Американский президент якобы выразил такую точку зрения, будучи в своем поместье в штате Флорида на встрече с лицами, финансирующими республиканцев.

«Он (Си Цзиньпин) теперь президент на всю жизнь. Президент на всю жизнь. И он великолепен. И посмотрите, ему удалось сделать это. Я думаю, это здорово. Может, и мы когда-нибудь такое попробуем», - якобы сказал американский лидер.

По данным телеканала, на встрече в его в поместье, о которой идет речь, много шутили и смеялись. Трамп, по данным CNN, раскритиковал коррумпированную политическую систему в США.

Ранее стало известно, что ЦК КПК опубликовал проекты поправок к основному закону страны. Руководство партии предложило исключить из конституции положение о том, что председатель и вице-председатель КНР могут занимать должность не более двух сроков подряд. Таким образом, это позволит Си Цзиньпину быть переизбранным в 2023 году на высший государственный пост в третий раз, а, возможно, не в последний.