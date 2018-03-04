Десятки магнитных бурь накроют Землю в 2018 году

В 2017 году на земле ожидается до 35 геомагнитных бурь, несколько их которых будут очень сильными. Об этом сообщили во Всероссийском центре мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России «Антистихия», пишет газета «Известия».

«В 2018 году ожидаются 20-35 геомагнитных бурь, среди которых две-четыре большие и очень большие. Вероятность возникновения бури высшей категории (extreme) около 5%», - уточняет служба.

По данным специалистов, возрастания потоков высокоэнергичных электронов будут регулярными, а некоторые могут стать продолжительными (более 5 дней), что неблагоприятно повлияет на электронику геостационарных и никзкоорбительных спутников.

«Электронные возрастания могут оказаться самым опасным фактором космической погоды в следующем году», — подчеркивается в прогнозе.

Магнитные бури на Земле начинаются, когда в магнитосферу планеты «ударяют» выброшенные Солнцем сгустки плазмы, тогда заряженные частицы вызывают геомагнитные возмущения. Когда они достигают большой силы, это влияет на сбои электронного оборудования, а также перебои с редиосвязью.