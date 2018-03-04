Снегопады обошлись Великобритании в 1,4 млрд долларов в сутки

Морозы и снегопады принесли ущерб экономике Великобритании в размере 1,4 млрд долларов в сутки. Об этом пишет газета The Guardian.

Теперь Британия рискует в два раза сократить темпы роста ВВП за первые месяцы 2017 года. Рост ВВП составил 0,2% при ожидаемом – 0,4%.

Туманный Альбион накрыло снегопадами всего на неделю. Но уже, по мнению аналитиков, ущерб от шторма «Элла» стал самым ощутимым с 2010 года.

Самые большие убытки понесли строители, из-за отрицательных температур были прекращены работы по возведению объектов. Убытки составили до 2,76 млрд долларов. Пострадали также транспортные сети и ритейлеры, так как жители Великобритании отказывались от походов в магазины, либо поездок куда-либо. Опустели кафе и рестораны и другие сферы обслуживания и развлечения.

Сильнейшие за пять лет морозы в ряде европейских стран повысили спрос на тепло- и электроснабжение.