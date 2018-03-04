Суд арестовал одну из женщин, пытавшихся продать девушку в секс-рабство

Одна из женщин, пытавшихся продать в сексуальное рабство девушку в столичном аэропорту Домодедово, арестована решением суда на два месяца. Информацию об этом распространил Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.

«По ходатайству следствия одна из задержанных в аэропорту Домодедово при попытке продажи девушки в сексуальное рабство арестована судом на два месяца», — сказано в сообщении.

Отмечается, что вторая обвиняемая помещена под домашний арест.

Следователи установили, что 1 марта в аэропорту Домодедово две женщины за 1,5 миллиона рублей продали девушку 1999 года рождения в сексуальное рабство за пределами России. Следственный комитет РФ полагает, что преступницы спланировали преступление заранее, они нашли покупателя через соцсеть. Попытку продажи пресекли сотрудники правоохранительных органов. Против злоумышленниц возбудили уголовное дело по статье «торговля людьми».