В Минобороны Украины рассказали о численности ВСУ

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что, по данным на 2017 год, в вооруженных силах страны служили не менее 255 тысяч человек.

При этом он отметил рост численности украинской армии по сравнению с предыдущим годом и заявил, что ВСУ в 2014 и 2017 годах являются «совершенно разными Вооруженными Силами».

«Численность вооруженных сил в 2014 году составляла 150 тысяч человек, а в 2017 году — уже 255 тысяч человек», - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Полторак подчеркнул, что в настоящее время «воюют только контрактники», причем в 2016-2017 годах их «было набрано 110 тысяч человек».

«Мы подготовили резерв более 150 000 человек, которые имеют опыт ведения боевых действий», - заявил он.

Ранее сообщалось, что президент Незалежной Петр Порошенко утвердил создание нового рода войск на Украине.