В США студент убил родителей из пистолета отца-полицейского

В американском городе Маунт-Плезант (штат Мичиган) 19-летний молодой человек застрелил своих родителей из пистолета отца, работавшего в полиции. Преступление совершил темнокожий студент Джеймс Эрик Дэвис, который в настоящий момент задержан.

Правоохранители выяснили, что родители приехали в общежитие к сыну, чтобы забрать его домой по просьбе администрации учебного заведения. По словам педагогов, Дэвис в последнее время вел себя странно и его заподозрили в употреблении наркотиков.

Как передает телеканал CBS, ссылаясь на заявление шефа университетской полиции Билла Йигли, между родителями и их сыном произошел конфликт, в результате которого Джеймс Эрик Дэвис убил своих родителей, предположительно, из оружия отца, который работал в полиции. О том, являлся ли пистолет служебным оружием, представитель полиции не уточнил.

После совершения преступления молодого человека искали около 100 правоохранителей на протяжении 16 часов. По данным полиции, Дэвис после задержания вел себя странно, однако не оказал сопротивления при аресте.

Сейчас юноша находится в больнице под охраной властей.