Россия спасает Европу от аномальных морозов – СМИ

Аномальные морозы вынуждают Европу закупать в России природный газ, причем в рекордных объемах. Это подчеркивает зависимость региона от РФ, сообщает Bloomberg.

Как отмечается в публикации, в связи с сильнейшими морозами за последние пять лет вырос спрос на тепло- и электроснабжение. Это привело к значительному повышению цен на газ, а также к серьезному сокращению запасов голубого топлива.

Авторы материала также называют наиболее зависящее от России в этом плане европейское государство.

«Европа и в особенности Великобритания все больше зависят от России в удовлетворении своих энергетических потребностей», - говорится в сообщении.

В связи с этим Российская Федерация нарастила поставки газа в европейские страны. Уже на следующей неделе ожидается прибытие танкера с российским сжиженным газом в Великобританию.

В материале также отмечается, что в настоящий момент другие страны не способны конкурировать с РФ в данном вопросе.

«Вся ситуация будет довольно позитивной для России, поскольку холодная погода будет снижать запасы в хранилищах, которые в настоящее время находятся на пятилетнем минимуме. Это должно привести к еще одному году повышенного спроса на газ в Европе», - рассказал эксперт BMI Research Кристофер Хейнс.

В субботу, 3 марта, российский «Газпром» отметил установление нового рекорда суточного экспорта в дальнее зарубежье, а именно – 713,4 млн кубометров.

В российском концерне отметили, что такие рекордные показатели поставок впервые фиксируются весной.