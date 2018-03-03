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Волкер призвал «ликвидировать ЛНР и ДНР»

Наталья Жуковская
22:47 03.03.2018
По данным ООН, за весь период вооруженных действий жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Волкер призвал «ликвидировать ЛНР и ДНР»
Фото: Michael Forster Rothbart / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в субботу во время панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute заявил, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики нужно ликвидировать.

По мнению дипломата, к созданию ДНР и ЛНР якобы причастна Россия. В частности, по его словам, Москве выгодно «укрепить конфликт» в регионе, «замаскировав при этом свою роль».

Волкер уверен, что конфликт в Донбассе будет урегулирован в тот момент, когда на территорию ДНР и ЛНР придут миротворческий контингент ООН.

Киев начал военную операцию на востоке Украины весной 2014 года.

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