Волкер призвал «ликвидировать ЛНР и ДНР»

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в субботу во время панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute заявил, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики нужно ликвидировать.

По мнению дипломата, к созданию ДНР и ЛНР якобы причастна Россия. В частности, по его словам, Москве выгодно «укрепить конфликт» в регионе, «замаскировав при этом свою роль».

Волкер уверен, что конфликт в Донбассе будет урегулирован в тот момент, когда на территорию ДНР и ЛНР придут миротворческий контингент ООН.

Киев начал военную операцию на востоке Украины весной 2014 года.