Волкер призвал «ликвидировать ЛНР и ДНР»
По данным ООН, за весь период вооруженных действий жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Фото: Michael Forster Rothbart / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в субботу во время панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute заявил, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики нужно ликвидировать.
По мнению дипломата, к созданию ДНР и ЛНР якобы причастна Россия. В частности, по его словам, Москве выгодно «укрепить конфликт» в регионе, «замаскировав при этом свою роль».
Волкер уверен, что конфликт в Донбассе будет урегулирован в тот момент, когда на территорию ДНР и ЛНР придут миротворческий контингент ООН.
Киев начал военную операцию на востоке Украины весной 2014 года.