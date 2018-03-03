Порошенко утвердил создание нового рода войск на Украине

Украинский президент Петр Порошенко подписал указ о создании в стране нового рода войск. Вскоре на Украине появятся Силы специальных операций (ССО). Подобные появлялись в Киевской области и раньше (с 2016 года), однако только теперь их оформят в отдельный вид войск.

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, военный эксперт Александр Жилин рассказал, какие цели преследуют власти Украины при создании ССО и чем эта идея закончится.

«Порошенко срочно нужны деньги. Деньги на предвыборную компанию, а раскошеливаться из доходов от шоколада не хочется. Нужны деньги для распила. Придумывается новый проект. Это совершенная глупость, потому что Силы специальных операций (ССО), можно было бы создавать, когда у тебя другие виды и рода вооруженных сил находятся в «кондиции», а не в том состоянии, когда два самолета, три вертолета и полтора танка», - отметил Жилин.

По его словам, на создание ССО выделят средства, и они исчезнут также, как выделенные на строительство стены на границе с Россией и «другие глупости». Также он отметил, что «власть-то временная, поэтому им нужны только деньги».