В Москве объявили экстренное предупреждение из-за сильной метели
В Министерстве по чрезвычайном ситуациям предупредили о том, что в столице в ближайшее время может начаться сильная метель.
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress
МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий четвертого марта.
По прогнозам синоптиков, к Московскому региону приближается южный циклон из-за которого в течение суток четвертого марта 2018 года в Москве ожидается сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах, ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в МЧС.
Отмечается, что непогода будет сопровождать гололедом.
В ведомстве призвали жителей Москвы и Подмосковья соблюдать меры предосторожности.