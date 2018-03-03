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В Москве объявили экстренное предупреждение из-за сильной метели

Константин Тигров
22:12 03.03.2018
В Министерстве по чрезвычайном ситуациям предупредили о том, что в столице в ближайшее время может начаться сильная метель.
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за сильной метели
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress

МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий четвертого марта.

По прогнозам синоптиков, к Московскому региону приближается южный циклон из-за которого в течение суток четвертого марта 2018 года в Москве ожидается сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах, ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в МЧС.

Отмечается, что непогода будет сопровождать гололедом.

В ведомстве призвали жителей Москвы и Подмосковья соблюдать меры предосторожности.

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