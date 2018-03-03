Официальный журнал армии США написал о победе России в Сирии

Россия «с впечатляющей эффективностью, гибкостью и координацией военных и политических действий» добилась победы в Сирийской Арабской Республике.

Об этом говорится в статье профессионального журнала ВС США Military Review, издаваемым Общевойсковым центром армии США.

Отмечается, что РФ удалось «сломать монополию Женевского процесса» — мирных переговоров по Сирии под эгидой ООН — и «дипломатическое лидерство США».

«Это очевидная победа для России, которая конвертировала свои успехи в долгосрочные соглашения по базе Хмеймим и пунктам материально-технического обеспечения в Тартусе, а также укрепила позиции российских фирм, которые в перспективе смогут сыграть важную и выгодную для себя роль в реконструкции Сирии», - пишут авторы статьи.

Они отметили, что для урегулирования конфликта в САР также очень важны переговоры в Астане.

Издание также выделило тот аспект, что РФ смогла наладить продуктивные связи почти со всеми ведущими странами региона - начиная от Саудовской Аравии и заканчивая Ираном.

Авторы статьи добавили, что сирийский президент Башар Асад смог сохранить власть в стране, и его позиции только укрепились.