Появилось видео стрельбы у Белого дома

Американский телеканал CNN сообщил подробностяи стрельбы у Белого дома. Со ссылкой на источник в правоохранительных органах журналисты пишут, что мужчина подстрелил себя у северного забора Белого дома. Судя по кадрам, появляющимся в Сети, он погиб.

Live Feed: Shots Fired At The White House - Man Suffered "Self-Inflicted" Gunshot Wound Along Northern Fence https://t.co/1Vd9IjULv1 pic.twitter.com/vaNHYT6p2K — ValuBit News (@ValuBit) 3 марта 2018 г.

Изначально сотрудники секретной службы безопасности администрации президента сообщали о стрельбе, однако о пострадавших информации не приводили.

«Секретная служба реагирует на сообщения о человеке, который якобы сам себе нанес ранения у северного забора Белого дома», - сказано в сообщении ведомства.

Американский лидер Дональд Трамп и его супруга в данный момент находятся во Флориде. Они вернутся в столицу к вечеру в субботу для проведения ежегодного ужина для профессиональных журналистов Gridiron Club.