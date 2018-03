Появилось видео стрельбы у Белого дома

Американский телеканал CNN сообщил подробностяи стрельбы у Белого дома. Со ссылкой на источник в правоохранительных органах журналисты пишут, что мужчина подстрелил себя у северного забора Белого дома. Судя по кадрам, появляющимся в Сети, он погиб.

Live Feed: Shots Fired At The White House - Man Suffered "Self-Inflicted" Gunshot Wound Along Northern Fence https://t.co/1Vd9IjULv1 pic.twitter.com/vaNHYT6p2K