В Белом доме слышны выстрелы

Белый дом закрыли после сообщений о стрельбе у северного забора, сообщается в Twitter секретной службы безопасности администрации президента.

Один из агентов сообщил, что неизвестный якобы получил ранения после того, как сам в себя выстрелил. Произошло ли это случайно неизвестно.

Местные СМИ публикуют фото и видео с места событий, на которых видно, что сотрудники спецслужб и полицейские оцепили территорию у северного забора.