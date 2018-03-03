Новак: до момента расторжения контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» транзиту через Украину ничего не угрожает
Глава Минэнерго провел телефонный разговор с европейским комиссаром по вопросам энергии Марошем Шефчовичем.
Фото: Danil Shamkin / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Заместитель председателя Европейской комиссии и европейский комиссар по вопросам энергии Марош Шефчович провел в субботу телефонный разговор с министром энергетики России Александром Новаком, в результате которого передал обеспокоенность украинской стороны по поводу ситуации, возникшей по итогам Стокгольмского арбитража.
Новак заверил европейского дипломата, что транзит газа из ЕС в РФ не находится под угрозой, он надежен.
«До момента расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" в судебном порядке, транзиту газа через Украину ничего не угрожает», - отметил Новак.
Ранее в субботу российский холдинг «Газпром» объявил, что начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом».