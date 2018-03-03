Новак: до момента расторжения контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» транзиту через Украину ничего не угрожает

Заместитель председателя Европейской комиссии и европейский комиссар по вопросам энергии Марош Шефчович провел в субботу телефонный разговор с министром энергетики России Александром Новаком, в результате которого передал обеспокоенность украинской стороны по поводу ситуации, возникшей по итогам Стокгольмского арбитража.

Новак заверил европейского дипломата, что транзит газа из ЕС в РФ не находится под угрозой, он надежен.

«До момента расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" в судебном порядке, транзиту газа через Украину ничего не угрожает», - отметил Новак.

Ранее в субботу российский холдинг «Газпром» объявил, что начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом».