Митинг в поддержку Путина собрал 130 тысяч человек

Масштабный митинг в поддержку Владимира Путина прошел в Москве. Около 130 тысяч человек собрались на стадионе Лужники. Среди них было немало известных, публичных людей, в том числе председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, который отметил успехи России во время работы Путина.

«Все увидели сегодня силу России, наши летчики и моряки в Сирии победили мировое зло. Мы знаем, что такое война не понаслышке, наша сила в правде. Мы и впредь будем поддерживать суверенные страны против нападения на них. Мы будем поддерживать братские народы, мы будем под руководством нашего президента шагать уверенно вперед. Это наша позиция и наше право», - сказал Шаманов.

В ходе митинга выступали и телеведущий Леонид Якубович, и знаменитый кардиохирург Лео Бокерия. На сцене также можно было увидеть боксера Александра Поветкина, солиста балета Николая Цискаридзе, рэпера Тимати и дирижера Валерия Гергиева.

Сам глава государства Владимир Путин пообещал, что ближайшее десятилетие в России пройдет под знаком ярких побед, если он вновь станет президентом. Он отметил, что «мы все хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и внуки».