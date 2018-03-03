«Газпром» приступил к расторжению контрактов с «Нафтогазом»

Сегодня, 3 марта, «Газпром» объявил, что начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом».

«Новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску "Газпрома" абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров», — приводит РИА Новости слова зампреда правления «Газпрома» Александра Медведева.

В четверг, первого марта, арбитраж в Стокгольме постановил, что «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд, с чем российская сторона категорически не согласна.

«Газпром» перестал поставлять газ на Украину, вернув предоплату за март.

Киевские власти временно ограничили потребление газа и перешли на мазут. Кроме того, на Украине прекратили работу детские сады, школы и вузы.