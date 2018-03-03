В Киеве полиция разгромила палаточный городок сторонников Саакашвили

Полицейские и нацгвардия силой выгнали оттуда всех митингующих, спровоцировав массовые беспорядки.

Во время обысков у многих демонстрантов нашли боевые гранаты и коктейли Молотова. Задержаны больше ста человек, еще десятерых отвезли в больницу с различными травмами. Среди них есть и полицейские. Толпа забрасывала стражей порядка камнями и бутылками. Несмотря на активное сопротивление, лагерь оппозиции был зачищен.

Палатки у Верховной рады в октябре прошлого года установили сторонники Михаила Саакашвили. Они требовали принять закон об антикоррупционном суде, ограничении депутатской неприкосновенности и импичменте Петра Порошенко.