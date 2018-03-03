В Киеве полиция разгромила палаточный городок сторонников Саакашвили
Палаточный городок у Верховной рады будет полностью демонтирован до конца сегодняшнего дня. Об этом заявили киевские власти.
Полицейские и нацгвардия силой выгнали оттуда всех митингующих, спровоцировав массовые беспорядки.
Во время обысков у многих демонстрантов нашли боевые гранаты и коктейли Молотова. Задержаны больше ста человек, еще десятерых отвезли в больницу с различными травмами. Среди них есть и полицейские. Толпа забрасывала стражей порядка камнями и бутылками. Несмотря на активное сопротивление, лагерь оппозиции был зачищен.
Палатки у Верховной рады в октябре прошлого года установили сторонники Михаила Саакашвили. Они требовали принять закон об антикоррупционном суде, ограничении депутатской неприкосновенности и импичменте Петра Порошенко.