При помощи смартфона открыли «портал в другой мир»

Пользователи социальных сетей обсуждают новую оптическую иллюзию, созданную с помощью iPhone X.

«Никакой постобработки», - так подписал разработчик Питер Норрби опубликованное на его странице в Twitter видео.

На записи показан смартфон, экран которого превратился в подобие бездонной дыры.

Отмечается, что изображение не просто объемно, но даже меняется в зависимости от положения гаджета.

Некоторые пользователи в комментариях выразили мнение, что устройство «открывает» портал в другой мир.

Объяснение явлению опубликовал 9TO5Mac. По данным портала, чтобы создать эту несколько пугающую иллюзию, Норрби изобрел программу, которая использует приложение для отслеживания лица ARKit и трехмерную камеру iPhone X.

Отслеживая положение глаза и настраивая изображение, отображаемое на экране iPhone X, Норрби создал иллюзию, будто пользователь смотрит в трехмерную дыру.