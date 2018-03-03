Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире олимпиада-2018 ТЕГИ

Евгения Медведева рассказала, как российская сборная «прятала» триколор на ОИ-2018

Наталья Жуковская
17:28 03.03.2018
Олимпийские игры в Пхенчхане завершились 25 февраля 2018 года. Россия завоевала 2 золота, 6 серебряных медалей и 9 бронзовых.
Фото: jmedvedevaj / instagram
Видео: jmedvedevaj / instagram

Российская фигуристка Евгения Медведева, завоевавшая на Олимпиаде в Пхенчхане серебряную медаль в фигурном катании, по возвращении на родину записала ролик, в котором показала, как олимпийцы из РФ «прятали» триколор под белыми шарфами олимпийской формы.

Девушка сняла видео в самолете, когда возвращалась в Москву по завершении Игр. На кадрах фигуристка отрывает шарф от форменного пуховика, под которым оказывается российский триколор, при этом Медведева отмечает, что теперь «секрет странного белого шарфа раскрыт».

30 ноября 2017 года в Москве была представлена форма для олимпийской сборной России, однако из-за запретов МОК, введенных позднее, от нее пришлось отказаться, заменив на «нейтральную» форму.

18 января 2018 года официальный экипировщик Олимпийской сборной России компания ZAsport представила эскизы измененной формы, которая полностью соответствовала требованиям МОК.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Заявления США, что создаваемая американская глобальная ПРО «не направлена» против России, назвали лукавством
Дата03.03.2018, 14:46
Заявления США, что создаваемая американская глобальная ПРО «не направлена» против России, назвали лукавством
Утечку по «Сармату» в 2007 году сделали специально для США - источник
Дата03.03.2018, 19:40
Утечку по «Сармату» в 2007 году сделали специально для США - источник
Российский биатлонист Василий Томшин завоевал золото среди юниоров в Эстонии
Дата03.03.2018, 17:18
Российский биатлонист Василий Томшин завоевал золото среди юниоров в Эстонии
Первая воздушная дозаправка Су-30СМ МА ВМФ России в небе над Азовским морем
Дата02.03.2018, 16:03
Первая воздушная дозаправка Су-30СМ МА ВМФ России в небе над Азовским морем
Утечку по «Сармату» в 2007 году сделали специально для США - источник
Дата03.03.2018, 19:40
Утечку по «Сармату» в 2007 году сделали специально для США - источник
Штурм острова Корфу: день, когда даже Суворов пожалел, что он не мичман
Дата03.03.2018, 10:18
Штурм острова Корфу: день, когда даже Суворов пожалел, что он не мичман
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
олимпиада-2018
17:28 В стране и мире
Видео
Евгения Медведева рассказала, как российская сборная «прятала» триколор на ОИ-2018
06:44 Спорт
Украинский спортсмен рассказал, зачем завернул российского атлета в свой флаг на ОИ-2018
15:17 В стране и мире
Путин вручит госнаграды российским олимпийцам 28 февраля
12:59 Спорт
мнение
Серебро и бронза наших лыжников стоят дороже золота - эксперт
08:43 Спорт
Видео
Поддержка в пять раз мощнее, чем в Сочи – серебряный призер ОИ-2018 Дмитрий Соловьев
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
22:47 В стране и мире
Волкер призвал «ликвидировать ЛНР и ДНР»
21:38 Армия
Жилые кварталы Дамаска обстреляли из минометов
21:01 В стране и мире
Видео
Появилось видео стрельбы у Белого дома
19:15 В стране и мире
«Газпром» приступил к расторжению контрактов с «Нафтогазом»
18:44 В стране и мире
Видео
В Киеве полиция разгромила палаточный городок сторонников Саакашвили
События дня
События дня
Олимпиада-2018
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
При помощи смартфона открыли «портал в другой мир» Видео
При помощи смартфона открыли «портал в другой мир»
Разъяренный тигр напал на медведя на глазах у шокированных туристов Видео
Разъяренный тигр напал на медведя на глазах у шокированных туристов
Летчики ВТА совершают посадку на заснеженный грунт: видео Видео
Летчики ВТА совершают посадку на заснеженный грунт: видео
Подводный монстр поразил пользователей Сети: видео Видео
Подводный монстр поразил пользователей Сети: видео
В Австралии обнаружили «токсичное» пенное море Видео
В Австралии обнаружили «токсичное» пенное море
Джип пытается обогнать новейшую БМП «Бумеранг»: кадры испытаний Видео
Джип пытается обогнать новейшую БМП «Бумеранг»: кадры испытаний
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.