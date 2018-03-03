Евгения Медведева рассказала, как российская сборная «прятала» триколор на ОИ-2018

Российская фигуристка Евгения Медведева, завоевавшая на Олимпиаде в Пхенчхане серебряную медаль в фигурном катании, по возвращении на родину записала ролик, в котором показала, как олимпийцы из РФ «прятали» триколор под белыми шарфами олимпийской формы.

Девушка сняла видео в самолете, когда возвращалась в Москву по завершении Игр. На кадрах фигуристка отрывает шарф от форменного пуховика, под которым оказывается российский триколор, при этом Медведева отмечает, что теперь «секрет странного белого шарфа раскрыт».

30 ноября 2017 года в Москве была представлена форма для олимпийской сборной России, однако из-за запретов МОК, введенных позднее, от нее пришлось отказаться, заменив на «нейтральную» форму.

18 января 2018 года официальный экипировщик Олимпийской сборной России компания ZAsport представила эскизы измененной формы, которая полностью соответствовала требованиям МОК.