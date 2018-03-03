Украину назвали «страной безнаказанного насилия»

Основное событие последних дней - нападение нацистских молодчиков из признанной международным сообществом в качестве террористической организации «С14» (запрещена в РФ) на представительство российского Россотрудничества, пишет обозреватель еженедельника «Звезда» Олег Неменский.

Полиция на это никак не отреагировала, виновных не нашла. И вот именно эта безнаказанность крайне-правых группировок стала, наверное, важнейшим итогом развития Украины в последние годы - не менее опасным, чем падение уровня жизни, полагает автор. Читать далее…

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