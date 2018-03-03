Российские дипломаты обыграли канадских в хоккейном матче

Первого марта 2018 года на ледовой арене Jar Isforum в пригороде Осло состоялся товарищеский хоккейный матч между командами посольства России и посольства Канады, который завершился со счетом 5:4 в пользу российских дипломатов.

Мероприятие, посвященное Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады, посетили около 250 зрителей и болельщиков, говорится на странице в Facebook российского посольства в Норвегии.

Глава дипмиссии России поблагодарил организаторов и гостей мероприятия и выразил надежду, что проведение таких игр между представителями двух хоккейных наций станет хорошей традицией в будущем.