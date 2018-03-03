Жителей Подмосковья напугал танк, раздавивший полицейскую машину

В подмосковном Наро-Фоминске местные жители стали свидетелями того, как танк смял полицейский автомобиль. Соответствующее видео появилось на YouTube.

На кадрах видеозаписи видно, как военный танк проезжает прямо по машине правоохранителей, буквально превращая ее в «консервную банку».

Впрочем, на поверку оказалось, что это были лишь съемки фильма, которые проходили на Заводской улице.

После того как материал был отснят, декорации быстро убрали.