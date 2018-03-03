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МИД РФ выразил возмущение сносом памятника советским воинам-освободителям в Польше

Наталья Жуковская
17:05 03.03.2018
Российские дипломаты потребовали от Варшавы неукоснительного соблюдения двусторонних договоренностей в военно-мемориальной сфере.
МИД РФ выразил возмущение сносом памятника советским воинам-освободителям в Польше
Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда

Департамент информации и печати МИД России в субботу, 3 марта, прокомментировал решение депутатов горсовета города Лидзбарк-Варминьский (Польша) о сносе памятника благодарности Красной Армии, установленный в 1949 году.

Дипломаты выразили возмущение очередным актом государственного вандализма, который был снесен 20 февраля этого года.

«Вынуждены констатировать, что, несмотря на неоднократные наши протесты… польские власти продолжают демонстрировать историческое беспамятство, цинично расправляясь с советским мемориальным наследием в Польше», - сказано в сообщении МИД РФ.

В ведомстве назвали кощунством и лицемерием борьбу с памятниками тем людям, которые спасали польскую землю и народ от тотального истребления.

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