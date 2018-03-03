Назван худший фильм 2017 года

Организаторы американской антипремии «Золотая малина» назвали худший фильм 2017 года.

Им стал «Эмоджи фильм» режиссера Тони Леондиса, сообщается на YouTube-канале «Золотой малины».

Эта лента также «победила» в номинации за худший сценарий, а сам Леондис был признан худшим режиссером.

Также «номинировались» следующие фильмы: «Спасатели Малибу», «Мумия», Трансформеры: последний рыцарь» и «На пятьдесят оттенков темнее».

Сыгравший главную роль в «Мумии» Том Круз признан худшим актером, а звания худшей актрисы удостоилась Тайлер Перри, исполнившая главную роль в картине «Хеллоуин Мэдеи 2».