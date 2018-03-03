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Боевики в Восточной Гуте отбирают продукты питания у мирных жителей

Василиса Морозова
10:15 03.03.2018
Боевики в Восточной Гуте проводят массовые обыски в домах мирных жителей и отбирают у них продукты питания, а также листовки Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, являющиеся пропуском через гуманитарный коридор.
Боевики в Восточной Гуте отбирают продукты питания у мирных жителей
Фото: Handou / ZUMAPRESS.com / globallookpress

Боевики в сирийской Восточной Гуте отбирают у мирных жителей продукты питания, осложняя гуманитарную обстановку в районе. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, пишет РИА Новости.

Кроме того, они проводят массовые обыски в домах мирных жителей и изымают листовки Центра, являющиеся пропуском через гуманитарный коридор.

«Члены незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте проводят массовые обыски в домах местных жителей, изымая у них листовки Центра по примирению. Попутно бандиты также отбирают у людей продукты питания, таким образом искусственно осложняя гуманитарную обстановку в районе», - рассказал представитель центра генерал-майор Владимир Золотухин. 

Согласно изложенной в листовках инструкции, человек, пересекающий гуманитарный коридор, должен держать ее высоко над головой в одной руке, другой рукой держа ребенка, либо положить ее на голову.

Как отметил Золотухин, всего в районе пригорода Дамаска было сброшено порядка 100 тысяч листовок.

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