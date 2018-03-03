Трамп едва не оказался на грани серьезного заболевания

Американский лидер Дональд Трамп вынужден исключить из своего рациона гамбургеры и другой фастфуд по рекомендации врача. Недавний медосмотр выявил, что президенту США не хватило всего лишь около 400 г, чтобы пересечь нижнюю границу ожирения. При росте 190 см, вес Трампа составляет 108 кг.

Главный врач Белого дома Ронни Джексон объяснил политику, чем опасно это состояние, и посоветовал отказаться от употребления говядины, жиров и углеводов, а также регулярно заниматься спортом, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Отмечается, что после «разъяснительной беседы» Трамп ни разу не прикоснулся к гамбургерам, но иногда все же баловал себя жареным беконом на завтрак.

Ранее учеными неоднократно подчеркивалось вредное воздействие фастфуда на человека. Наблюдения показали, как меняется работа человеческого организма при употреблении большого количества жирной пищи.