Домогаров объявил о своем уходе из театра имени Моссовета

Российский актер театра и кино Александр Домогаров опубликовал пост на своей странице в Facebook, где объявил о своем уходе из театра имени Моссовета. Об этом пишет газета «Известия».

В своем сообщении 53-летний народный артист России сказал, что его «сняли со спектаклей» и «это очень серьезно». По его словам, заявление об уходе из театра он написал еще 9 января, однако оно пока не подписано. Но Домогаров планирует расстаться со своими коллегами.

«Чувствую себя спокойнее, чем входить и здороваться с "коллегами", которые плюют в спину. Не позволю больше по каким-то желаниям увольнять и назначать, снимать и возвращать, давать на гастроли или не давать... Но как меня сняли со всех спектаклей, на радость моим "коллегам", было написано заявление. Написано 9 января», - написал артист.

По словам артиста, ему лишь осталось забрать свои вещи из гримерки.

«Все наши договоренности с театром с моей стороны будут выполнены, так что иногда вам придется меня потерпеть "коллеги", когда мне придется забрать свои вещи в гримерке, а в дальнейшем театр забудет, как и вы забыли спектакли, которые шли по 10-12 лет, собирая залы, и вы забудете, как разрушали их. Живите, Бог вам судья. Прощайте "коллеги"», - добавил Домогаров.

В театре имени Моссовета Александр Домогаров трудится с 1995 года, где исполнял роли во множестве спектаклей, три из которых в текущем репертуаре. Также зрителям он известен по детективным сериалам «Марш Турецкого» (2000—2007) и «Бандитский Петербург» (2000—2003).