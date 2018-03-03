Лавров призвал не опускать руки в попытках подтолкнуть стороны конфликта в Йемене к диалогу

Международное сообщество должно побуждать стороны конфликта в Йемене к диалогу, нельзя опускать руки в этом вопросе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью эфиопской газете «Репортер».

«Внимательно следим за развитием военно-политической и гуманитарной ситуации в Йемене. Серьезно обеспокоены тем, что в результате продолжающихся в этой стране боевых действий имеется большое число убитых и раненых, значительная часть объектов гражданской инфраструктуры, включая медучреждения, разрушена или выведена из строя», - отметил Лавров.

По его словам, «положить конец затяжному внутрийеменскому конфликту с участием "арабской коалиции" возможно исключительно через диалог, обоюдный учет интересов всех политических сил Йемена».

Также необходимо быть готовыми к тому, считает глава МИД РФ, что «в одночасье восстановить национальное согласие в Йемене вряд ли удастся».

«Слишком много накопилось у противостоящих там сторон претензий друг к другу, причем отнюдь не всегда необоснованных. Подобное положение дел обусловливает неготовность йеменских фракций вернуться к конструктивному обсуждению путей преодоления данных противоречий. Это, впрочем, не должно стать поводом к тому, чтобы опустить руки на данном направлении», - добавил дипломат.

Москва убеждена, что в первую очередь ООН и все мировое сообщество «должно продолжать побуждать йеменцев отказаться от насилия и сесть за стол переговоров». По словам Лаврова, российская сторона делает практические шаги «по оказанию гуманитарного содействия страдающему населению Йемена». Россия собирается направить в страну очередной груз гумпомощи.

Напомним, с августа 2014 года в Йемене сохраняется противостояние между официальными властями и мятежными формированиями, поддерживающими экс-президента Али Абдалле Салеху. В марте 2015 году в страну по просьбе нынешнего президента Абд Раббо Мансура Хади вторглась аравийская коалиция. В конце 2017 года ситуация обострилась. В Сане мятежники-хуситы пытались захватить ряд учреждений и объектов, подконтрольных сторонникам Салеха. Бывший глава государства был убит мятежниками 4 декабря 2017 года. В настоящее время мятежники контролируют Сану, а официальные власти объявили временной столицей порт Аден.